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İspanya'da William Carvalho zirvesi!

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Giriş Tarihi: 07.07.2022
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İspanya’da William Carvalho zirvesi!

Brezilyalı ön liberonun menaceriyle İstanbul'da yapılan son görüşmede mutabakat sağlayan Sarı-Kırmızılılar, bu transferi de sonlandırmak üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, bugün Real Betis yöneticileriyle İspanya'da bir araya gelecek.

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