Visca’dan şampiyonluk ve Trezeguet açıklaması!

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Visca, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını ülkesinde arkadaş ve yakınlarına anlattığını söyleyerek, "Dünyadaki kimse böyle bir kutlama görmedi. Kutlamaları hatırlayınca heyecanlanıyorum. Saray Bosna'ya, köye gittiğimde herkese tek tek anlattım. Önce Trabzonspor'un tarihini ve taraftarları anlattım. Arkadaşlarım bazen maça gelip izlediler. 'Ben size 1 saat anlatabilirim ama maça gelmezseniz anlamazsınız' dedim. Ağabeyim Konyaspor maçında gelmişti, maçta ağladı. Böyle bir atmosfer ne kadar güzel, insanlar takımlarını ne kadar çok seviyorlar. Biz bunu görmedik' dedi. Milli takım da var ama Trabzonspor başka bir şey. Arkadaşlarıma tek tek anlattım, 'İnşallah Şampiyonlar Ligi maçına da geleceksiniz' dedim. Trabzon futbol şehri. 32 yaşındayım ama yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Kampta daha iyi hazırlanıp bireysel performansımı daha da artırmak istiyorum. Müthiş bir kutlamaydı. Dünyada böyle bir kutlamanın tekrarı olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"

Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transferinde Abdullah Avcı'nın kendisini ikna ettiğini anlatan Visca, "Başakşehir rahat bir takım. Taraftar da yok, baskı da yok ama Başakşehir'de 4 yıl ilk 3 içinde olduk. Abdullah hoca ile konfor alanımdan çıkıp yeni heyecan ve hedef koyabileceğimi konuştuk. Ben de öyle düşünüp geldim. Trabzon'a geldiğimde kendimi evimde gibi hissettim. Kendimi burada iyi hissediyorum. Yeni bir tarih ve hikaye yazmak, daha fazla kupa kaldırmak istiyorum" dedi.