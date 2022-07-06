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FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın yapılacak

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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FIBA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yarın yapılacak

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Pınar Karşıyaka 2, Galatasaray Nef ve Darüşşafaka 3, Bahçeşehir Koleji ise 4. torbadan kura çekimine katılacak.

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