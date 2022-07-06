06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Şampiyonlar Ligi'nin gelir dağılımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin gelir dağılımı belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nin gelir dağılımı belli oldu

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bilgi açıklandı. UEFA, 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde dağıtılacak para ödüllerini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA