06 Temmuz 2022, Çarşamba
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İşte Jorge Jesus'un istediği sol bek! Yönetim temaslara başladı

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Giriş Tarihi: 06.07.2022
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İşte Jorge Jesus’un istediği sol bek! Yönetim temaslara başladı

Bruma, Lincoln ve Emre Mor ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarını teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda sürdürüyor. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Sarı-Lacivertli ekip, Jorge Jesus'un isteği üzerine Sao Paulo forması giyen 21 yaşındaki sol bek Welington için harekete geçti.

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