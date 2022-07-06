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Fenerbahçe'de ayrılık! Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a mı gidiyor?

SPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Fenerbahçe’de ayrılık! Muhammed Gümüşkaya Giresunspor’a mı gidiyor?

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı yeniden Giresunspor'a kiralayacağı öğrenildi. Genç oyuncu geçen hafta da kiralık olarak Karadeniz ekibinde forma giymişti.

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