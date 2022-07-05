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Adanaspor, Emre Kaplan'ı kiraladı

SPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Adanaspor, Emre Kaplan’ı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den genç sol bek Emre Kaplan'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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