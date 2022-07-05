Trabzonspor'dan Ezgjan Aloisoki hamlesi! Menajerine görüşme talimatı verdi
Son şampiyon Trabzonspor, Trezeguet transferinin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Fırtınası kadro kalitesini artırmak için Ezgjan Aloisoki için yeniden devreye girerek transfer sürecini başlattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Ezgjan Alioski için yeniden devreye girdi. Daha önce çıkan haberlerde Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti.
Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi.
Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.
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