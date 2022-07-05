05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Ezgjan Aloisoki hamlesi! Menajerine görüşme talimatı verdi

Trabzonspor'dan Ezgjan Aloisoki hamlesi! Menajerine görüşme talimatı verdi

SPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2022
ABONE OL
Trabzonspor’dan Ezgjan Aloisoki hamlesi! Menajerine görüşme talimatı verdi

Son şampiyon Trabzonspor, Trezeguet transferinin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz Fırtınası kadro kalitesini artırmak için Ezgjan Aloisoki için yeniden devreye girerek transfer sürecini başlattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Ezgjan Alioski için yeniden devreye girdi. Daha önce çıkan haberlerde Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti.

Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi.

Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.

EZGJAN ALOISOKI'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon bonservissiz şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli SFC'ye transfer olan Ezgjan, çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 9 da asist yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA