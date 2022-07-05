Trabzonspor’dan Ezgjan Aloisoki hamlesi! Menajerine görüşme talimatı verdi

Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi.