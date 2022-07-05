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Son dakika: Beşiktaş'tan KAP'a transfer açıklaması! Wout Weghorst tamam mı?

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Son dakika: Beşiktaş’tan KAP’a transfer açıklaması! Wout Weghorst tamam mı?

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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