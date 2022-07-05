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Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst İstanbul’da

Uzun süredir santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı hücum oyuncusu Wout Weghorst'un transferinde mutlu sona ulaştı. Weghorst yaptığı ilk açıklamada "Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

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