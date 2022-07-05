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Fenerbahçe'de Emre Mor şoku! Genç yıldız sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı

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Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Fenerbahçe’de Emre Mor şoku! Genç yıldız sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Emre Mor şoku yaşanıyor. Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oynayan hazırlık maçına 63.dakikada dahil olan Emre Mor, 76.dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

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