Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar’ı mağlup etti: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Jesus; Serdar Dursun'un yerine Valencia, Bruma'nın yerine Lincoln, Pelkas'ın yerine ise Zajc'a görev verdi. 64'üncü dakikada Rossi'nin yerine Arda, İrfan Can Kahveci'nin yerine Emre Mor, Kim Min-Jae'nin yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 76'ncı dakikada Emre Mor'un yerine Muhammed Gümüşkaya, 87'nci dakikada Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Burak Kapacak görev aldı.



Teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ile İsmail Yüksek'e 90 dakika görev verdi.



EMRE MOR 9 DAKİKA KALABİLDİ



Fenerbahçe'de Emre Mor, Mol Fehervar maçında 9 dakika kalabildi.

Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 73'üncü dakikada girdiği pozisyonda yerde kaldı ve saha içinde yapılan tedavisinin ardından kenara gelerek Jesus'tan değiştirilmesini istedi.

Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emre Mor'un yerine 76'ncı dakikada Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.



PARTIZAN MAÇINA GÖRE 3 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Partizan ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Portekizli teknik adam, Mol Fehervar karşısında Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'nın yerlerine İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'a görev verdi.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan Merkur Arena'da Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.

Stat: Merkur Arena

Hakemler: Jakob Semler, Martin Höfler, Dominik Grasser

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Min-jae (Dk. 64 Yiğit Efe Demir), Szalai (Dk. 87 Çağtay Kurukalıp), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Burak Kapacak), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Emre Mor), (Dk. 76 Muhammed Gümüşkaya), Rossi (Dk. 64 Arda Güler), Pelkas (Dk. 46 Zajc), Bruma (Lincoln Henrique), Serdar Dursun (Dk. 46 Valencia)

Mol Fehervar: Rockov (Dk. 60 Kovacs), Nego (Dk. 46 Neister), Rus (Dk. 46 Makarenko), Lüftner, Shabanov, Hangya, Pokorny (Dk. 46 Lednev), Pinto (Dk. 46 Bamgboye), Petryak (Dk. 46 Kodro), Dardai, Zivzivadze (Dk. 53 Kojnok)

Goller: Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 43 Rossi, Dk. 61 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 73 Heister, Dk. 86 Lednev (Mol Fehervar)