Fenerbahçe hazırlık maçında Mol Fehervar’ı mağlup etti: 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Mol Fehervar’ı 3-0 yendi. Fenerbahçe’nin Mol Fehervar ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Avusturya'daki son hazırlık maçında Macaristan ekibi Mol Fehervar ile karşı karşıya geldi. TSİ 19.30'da Graz'daki Merkur Arena'da başlayan maçta hakem Jakob Semler düdük çaldı. Semler'in yardımcılıklarını ise Martın Höfler ile Dominik Grasser üstlendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye şu 11'le çıktı: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Kim, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pelkas, Bruma, Serdar Dursun. Mol Fehervar Teknik Direktörü Gabor Marton ise sahada şu 11'i sahaya sürdü: Rockov, Nego, Rus, Lüftner, Shabanov, Hangya, Pokorny, Pinto, Petryak, Dardai, Zivzivadze.
Mücadelenin 37'nci dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Bruma'nın pasında soldan sıfıra inen İrfan Can Kahveci'nin ortasında rakipten dönen topla penaltı noktası civarında buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 43'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ferdi'nin sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. Karşılaşmanın 61'ini dakikasında Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta topla buluşan Rossi'nin vuruşunda savunmadan seken top Lincoln'de kaldı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
OSAYI-SAMUEL DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmanın 5'inci dakikasında Osayi-Samuel, girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadelenin 12'nci dakikasında kendisini bir daha yere bırakan 24 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından 30'uncu dakikaya kadar devam edebildi. Teknik direktör Jorge Jesus, sakatlık yaşayan Osayi-Samuel'in yerine Novak'a forma verdi.
DEVRE ARASINDA UYARILAR
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, devre arasında ısınan Valencia, Lincoln ve Zajc'a uyarılarda bulundu. İdmanlarda ve hazırlık maçlarında oyuncularla bire bir görüşmeler yapan ve sürekli uyarılarda bulunarak istediklerini aktaran Jesus, Mol Fehervar maçında da uyarılara devam etti. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın devre arasında Valencia, Lincoln ve Zajc ile kısa bir görüşme yaptı. Oyunculara isteklerini aktaran Jesus, ikinci yarıda Serdar Dursun'un yerine Valencia, Bruma'nın yerine Lincoln, Pelkas'ın yerine ise Zajc değişiklikleri ile başladı.
Mücadelenin 68'inci dakikasında ise su molası verildi. Teknik direktör Jorge Jesus, bu kez de 64'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Emre Mor'a uyarılarda bulundu. 65'inci dakikada yaşanan bir pozisyonda pas vermekte geç kalan Emre Mor'la bir süre konuşan Jesus, hatasını ve yapması gereken şeyler hakkında bilgiler aktardı.
İKİNCİ YARI 9 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ikinci yarısına 3 değişiklikle başladı.
Jesus; Serdar Dursun'un yerine Valencia, Bruma'nın yerine Lincoln, Pelkas'ın yerine ise Zajc'a görev verdi. 64'üncü dakikada Rossi'nin yerine Arda, İrfan Can Kahveci'nin yerine Emre Mor, Kim Min-Jae'nin yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu. 76'ncı dakikada Emre Mor'un yerine Muhammed Gümüşkaya, 87'nci dakikada Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Burak Kapacak görev aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ile İsmail Yüksek'e 90 dakika görev verdi.
EMRE MOR 9 DAKİKA KALABİLDİ
Fenerbahçe'de Emre Mor, Mol Fehervar maçında 9 dakika kalabildi.
Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 73'üncü dakikada girdiği pozisyonda yerde kaldı ve saha içinde yapılan tedavisinin ardından kenara gelerek Jesus'tan değiştirilmesini istedi.
Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emre Mor'un yerine 76'ncı dakikada Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.
PARTIZAN MAÇINA GÖRE 3 DEĞİŞİKLİK
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Partizan ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Portekizli teknik adam, Mol Fehervar karşısında Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'nın yerlerine İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'a görev verdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular. Öte yandan Merkur Arena'da Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.
Stat: Merkur Arena
Hakemler: Jakob Semler, Martin Höfler, Dominik Grasser
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Min-jae (Dk. 64 Yiğit Efe Demir), Szalai (Dk. 87 Çağtay Kurukalıp), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 Burak Kapacak), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Emre Mor), (Dk. 76 Muhammed Gümüşkaya), Rossi (Dk. 64 Arda Güler), Pelkas (Dk. 46 Zajc), Bruma (Lincoln Henrique), Serdar Dursun (Dk. 46 Valencia)
Mol Fehervar: Rockov (Dk. 60 Kovacs), Nego (Dk. 46 Neister), Rus (Dk. 46 Makarenko), Lüftner, Shabanov, Hangya, Pokorny (Dk. 46 Lednev), Pinto (Dk. 46 Bamgboye), Petryak (Dk. 46 Kodro), Dardai, Zivzivadze (Dk. 53 Kojnok)
Goller: Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 43 Rossi, Dk. 61 Valencia (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 73 Heister, Dk. 86 Lednev (Mol Fehervar)
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