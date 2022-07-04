2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?