2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?
2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig'e de 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?
2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası hangi ayda başlayacak?
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarların heyecanla takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek.
Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.
DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak. Hatırlanacağı üzere 2018'de Fransa kupayı kazanmış, son şampiyon unvanını elde etmişti.
DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER KATILACAK? DÜNYA KUPASI GRUPLARI:
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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