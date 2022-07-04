Trabzonspor’a imza atan Trezeguet’ten ilk açıklamalar

"FORMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"



Trezeguet, maçlara çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Kendi ülkem ve belki de Ortadoğu'nun en büyük takımlarından birinden geliyorum zaten, belki de en büyüğünden yani El Ahly takımından. Büyük bir takımda beklentilerin neler olduğunun, orada neler yapmam gerektiğinin farkındayım. Bunu daha önce yaşadığım için biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Başkanımıza bu kulübe katılmamda bu kadar çok katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Umuyorum ben de burada olduğum süreç boyunca her zaman bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.