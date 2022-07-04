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Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan’ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş, Emrecan için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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