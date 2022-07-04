Son dakika: Konyaspor Muhammet Demir ile anlaştı

2 YILLIK ANLAŞMA



Gaziantep FK'da forma giyen Muhammet Demir ile 2 yıllığına kamp merkezinde sözleşme imzalandı.

MUHAMMET DEMİR'İN KARNESİ

Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.