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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Konyaspor Muhammet Demir ile anlaştı

Son dakika: Konyaspor Muhammet Demir ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika: Konyaspor Muhammet Demir ile anlaştı

Son dakika spor haberleri | Konyaspor, Bursaspor alt yapısında yetişen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip,bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 YILLIK ANLAŞMA

Gaziantep FK'da forma giyen Muhammet Demir ile 2 yıllığına kamp merkezinde sözleşme imzalandı.

MUHAMMET DEMİR'İN KARNESİ

Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.

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