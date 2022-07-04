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Trabzonspor Trezeguet transferini resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Trabzonspor Trezeguet transferini resmen açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transferde sıcak saatler yaşıyor. Bordo mavili ekip Trezeguet'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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