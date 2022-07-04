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Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından güzel haber

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Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Fenerbahçe’ye sakat oyuncularından güzel haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi. Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü

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