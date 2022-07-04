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Arsenal'den Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Arsenal’den Gabriel Jesus’u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'u Manchester City'den transfer etti. Jesus, 236 maça çıktığı ve 95 gol attığı Manchester City formasıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

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