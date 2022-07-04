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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından, pek çok futbolsever destek verdikleri takımların maçları için araştırma yapmaya başladı. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolda Süper Lig heyecanı 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala fikstür heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak. Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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