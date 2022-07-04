Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolda Süper Lig heyecanı 5 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala fikstür heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?