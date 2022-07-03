Transferde Galatasaray’a kötü haber! Antalyaspor Fernando ile sözleşme uzattı

FERNANDO İLE YENİ SÖZLEŞME UZATILDI

Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Boffin'in yanı sıra 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırılan, gösterdiği performansla da birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı.

FERNANDO'YU GALATASARAY İSTİYORDU

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlarken, ortaya koyduğu oyunla da birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Sezonun sona ermesiyle adı transfer dedikonularına karışan Fernando Martins, takımıyla sözleşme uzattı.