Transferde Galatasaray'a kötü haber! Antalyaspor Fernando ile sözleşme uzattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Boffin, Güray Vural ve Fernando Martins ile sözleşme uzattı. Diğer yandan 3 oyuncu için bugün saat 13.00’da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza töreni düzenleneceği de duyuruldu.
Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
FERNANDO İLE YENİ SÖZLEŞME UZATILDI
Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Boffin'in yanı sıra 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kazandırılan, gösterdiği performansla da birçok takımın transfer listesine giren Brezilyalı Fernando Martins ile sözleşme uzattı.
FERNANDO'YU GALATASARAY İSTİYORDU
Geçtiğimiz sezonun devre arasında sürpriz bir şekilde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında yeşil zemine çıktı. Fernando Martins, ligdeki maçlarda 4 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlarken, ortaya koyduğu oyunla da birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Sezonun sona ermesiyle adı transfer dedikonularına karışan Fernando Martins, takımıyla sözleşme uzattı.
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