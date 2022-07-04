Joao Pedro transferinde pürüz! Cagliari Başkanı Galatasaray ile yaşanan diyalogu paylaştı! 4 milyon euroluk fark...

GALATASARAY İLE ANLAŞMADIK

Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılıların ilgisini doğrulayan Giulini, "Joao Pedro için Galatasaray ile anlaşmadık. İlgileri doğru, Galatasaray 3 milyon Euro teklif etti, biz 7 milyon Euro istiyoruz." sözlerini dile getirdi.