Joao Pedro transferinde pürüz! Cagliari Başkanı Galatasaray ile yaşanan diyalogu paylaştı! 4 milyon euroluk fark...
Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Joao Pedro'nun transferinin bittiğine yönelik söylentiler sonrası Cagliari Başkanı Tommaso Giulini açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Teknik direktör Okan Buruk önderliğine gelecek sezon çalışmaları devam eden Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Joao Pedro'nun transferi ile ilgili Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, flaş açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY İLE ANLAŞMADIK
Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılıların ilgisini doğrulayan Giulini, "Joao Pedro için Galatasaray ile anlaşmadık. İlgileri doğru, Galatasaray 3 milyon Euro teklif etti, biz 7 milyon Euro istiyoruz." sözlerini dile getirdi.
Temmuz ayında bonservisi alınan Joao Pedro, Eylül 2014'te 1,3 milyon Euro karşılığında Cagliari'nin yolunu tuttu. Son 8 yılını İtalya'da geçiren futbolcu Serie A'da 217 maça çıkarken 71 gol atıp 20 asist yapma başarısı gösterdi.
Cagliari'nin küme düştüğü 2021-22 sezonunda da 39 maçta forma giyen Pedro, 13 gol atıp 4 asist yaptı. İtalyan oyuncu, bu sezon 34 gol atan Cagliari'de, 13 gol 4 asist ile gollerin %50'sine direkt olarak katkı verdi. Brezilyalı futbolcunun Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinden ötürü takımdan ayrılması gündemde.
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