04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Joao Pedro transferinde pürüz! Cagliari Başkanı Galatasaray ile yaşanan diyalogu paylaştı! 4 milyon euroluk fark...

Joao Pedro transferinde pürüz! Cagliari Başkanı Galatasaray ile yaşanan diyalogu paylaştı! 4 milyon euroluk fark...

SPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
Joao Pedro transferinde pürüz! Cagliari Başkanı Galatasaray ile yaşanan diyalogu paylaştı! 4 milyon euroluk fark...

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Joao Pedro'nun transferinin bittiğine yönelik söylentiler sonrası Cagliari Başkanı Tommaso Giulini açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Teknik direktör Okan Buruk önderliğine gelecek sezon çalışmaları devam eden Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Joao Pedro'nun transferi ile ilgili Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, flaş açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY İLE ANLAŞMADIK

Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılıların ilgisini doğrulayan Giulini, "Joao Pedro için Galatasaray ile anlaşmadık. İlgileri doğru, Galatasaray 3 milyon Euro teklif etti, biz 7 milyon Euro istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Temmuz ayında bonservisi alınan Joao Pedro, Eylül 2014'te 1,3 milyon Euro karşılığında Cagliari'nin yolunu tuttu. Son 8 yılını İtalya'da geçiren futbolcu Serie A'da 217 maça çıkarken 71 gol atıp 20 asist yapma başarısı gösterdi.

Cagliari'nin küme düştüğü 2021-22 sezonunda da 39 maçta forma giyen Pedro, 13 gol atıp 4 asist yaptı. İtalyan oyuncu, bu sezon 34 gol atan Cagliari'de, 13 gol 4 asist ile gollerin %50'sine direkt olarak katkı verdi. Brezilyalı futbolcunun Cagliari'nin Serie B'ye düşmesinden ötürü takımdan ayrılması gündemde.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA