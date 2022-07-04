SON DAKİKA | Igor Tudor resmen Marsilya’da! Cengiz Ünder ile çalışacak
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un yeni adresi belli oldu. Fransa ekiplerinden Olimpik Marsilya, Igor Tudor’u takımın başına getirdiğini resmen açıkladı. Tudar, objektiflere forma giyerek poz verdi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Marsilya, Arjantinli Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nden boşalan teknik adamlık koltuğuna Igor Tudor'u getirdi.
2 YILLIK ANLAŞMA
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Tudor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
TUDOR'UN KARNESİ
2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, devre arasında Galatasaray'ın başına geçmişti.
CENGİZ ÜNDER İLE ÇALIŞACAK
Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, yeni sezonda lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Igor Tudor'la başarı arayacak.
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