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Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 sezonu Süper Lig fikstür çekimi heyecanı yaşanıyor. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği TFF'nin yapacağı çekiliş ile belirleniyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü belli oluyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimleriyle birlikte yeni sezon maç takvimi belli olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?

SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTA?

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

▪️ Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.

▪️ 4. Hafta:Trabzonspor-Galatasaray

▪️ 8. Hafta:Beşiktaş-Fenerbahçe

▪️ 10. Hafta:Beşiktaş-Trabzonspor

▪️ 13. Hafta: Galatasaray-Beşiktaş

▪️ 15. hafta:Trabzonspor-Fenerbahçe

▪️ 18. Hafta:Fenerbahçe-Galatasaray

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