Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü belli oluyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimleriyle birlikte yeni sezon maç takvimi belli olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, kaçıncı hafta? FB GS maçı hangi tarihte oynanacak?