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Galatasaray stoper hamlesi! Denayer'de flaş gelişme

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Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Galatasaray stoper hamlesi! Denayer’de flaş gelişme

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda tecrübeli futbolcu Marcao'nun ayrılması durumunda 2 transfer birden yapılacak. Cim Bom'da gündemdeki isimler ise Kaan Ayhan ve Jason Denayer.

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