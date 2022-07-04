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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanacak mücadelenin hakemi açıklandı. Kritik müsabakada İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak.

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