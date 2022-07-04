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Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...

Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleştiriliyor. Fikstür çekiminin ardından futbol tutkunları takımlarının maç haftalarını merak ediyor. Diğer yandan derbi haftaları da merak ediliyor. Peki, Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...

Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından derbi haftaları araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...

SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTA?

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

▪️ Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.

▪️ 4. Hafta:Trabzonspor-Galatasaray

▪️ 8. Hafta:Beşiktaş-Fenerbahçe

▪️ 10. Hafta:Beşiktaş-Trabzonspor

▪️ 13. Hafta: Galatasaray-Beşiktaş

▪️ 15. hafta:Trabzonspor-Fenerbahçe

▪️ 18. Hafta:Fenerbahçe-Galatasaray

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