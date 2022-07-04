2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi! İşte ilk hafta maçları! Derbi tarihleri... Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor fikstür
2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi başladı. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği kurumun TFF'nin yapacağı çekiliş ile belirlenecek. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor.
DERBİ TARİHLERİ DE BELLİ OLACAK
Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği kurumun TFF'nin yapacağı çekiliş ile belirlenecek.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açılış konuşmasında şu sözleri dile getirdi: "Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz, dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Mehmet Büyükekşi: Anadolu'da seyirci sayılarının ne kadar az olduğunu Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkanlık yaparken bizzat yaşadım. Yeni bir kültür oluşturmak, güzel oyunu desteklemek istiyoruz. MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı bu hafta inşallah bitireceğiz."
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
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