2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi! İşte ilk hafta maçları! Derbi tarihleri... Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor fikstür

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açılış konuşmasında şu sözleri dile getirdi: "Süper Lig'e değer katacak yeni projeler için adımlar atıyoruz, dünyada bilinirliğini artırmak için birçok çalışma yapıyoruz. Mehmet Büyükekşi: Anadolu'da seyirci sayılarının ne kadar az olduğunu Gaziantep Futbol Kulübü'nde başkanlık yaparken bizzat yaşadım. Yeni bir kültür oluşturmak, güzel oyunu desteklemek istiyoruz. MHK ve kurullar ile ilgili çalışmalarımızı bu hafta inşallah bitireceğiz."