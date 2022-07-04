Beşiktaşlı Cyle Larin’in yeni takımı belli oldu! İmzalar atıldı | Cyle Larin kimdir?

2014 yılında Sigma FC kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Cyle Larin burada forma giymeye başlamıştır. Daha sonra kiralık sözleşme olarak Amerika Birleşik Devletleri takımlarından Uconn huskies takımı ile anlaşmıştır. 2015 yılına kadar da bu kulüpte oynamıştır. Sözleşmesi Kanada kulübü ile karşılıklı olarak fesh edilince Uconn huskies tarafından bonservisi satın alınmıştır. Cyle Larin burada futbol hayatına devam ettikten sonra 2015 yılında bir başka Amerika Birleşik Devletleri takımı olan Orlando City SC takımı ile anlaşmıştır. Orlando City SC ile 2018 yılına kadar forma giymiştir. Cyle Larin burada göstermiş olduğu performansı nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri'nin en değerli futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır.