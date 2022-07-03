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Milliler zorlanmadı! Büyük Britanya -71-85 Türkiye (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 03.07.2022
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Milliler zorlanmadı! Büyük Britanya -71-85 Türkiye MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk tur son maçında deplasmanda Büyük Britanya'ya konuk oldu. Millilerimiz karşılaşmadan 85-71 gibi rahat bir skorla ayrıldı.

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