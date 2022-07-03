Trabzonspor’un yeni transferi Trezeguet İstanbul’a geldi

Mısır'dan İstanbul'a gelen yıldız futbolcu sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

TREZEGUET KİMDİR?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Kafrü'ş-Şeyh, Mısır'da doğdu. Mısırlı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralanmıştı.