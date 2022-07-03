Trabzonspor Slovenya yolcusu! Yurt dışı kampı başlıyor
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Karadeniz Fırtınası 1. etap yurt dışı kampı için Slovenya'yı seçti. Bordo mavililer pazartesi günü yola çıkacak.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi 1. etap yurt dışı kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.
İKİNCİ ETAP AVUSTURYA'DA
Trabzonspor'da, 14 gün sürecek Slovenya kampının ardından futbolculara 2 gün izin verilecek.
Bordo-mavililer, Avusturya'da 20-29 Temmuz tarihlerinde 2. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
Trabzonspor, yurt dışında kampların ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.
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