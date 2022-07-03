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Larin'den Beşiktaş'a veda paylaşımı: Desteğiniz için minnettarım

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Giriş Tarihi: 03.07.2022
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Larin’den Beşiktaş’a veda paylaşımı: Desteğiniz için minnettarım

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Larin "Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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