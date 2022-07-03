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Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Türkiye-ABD voleybol maçındaki performansıyla gündeme oturdu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Türkiye-ABD voleybol maçındaki performansıyla gündeme oturdu

Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında? A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları'nın mağlubiyetle ayrıldığı bu karşılaşmaya Saliha Şahin damga vurdu. Gösterdiği performans ile spor severlerin beğenisini toplayan Saliha Şahin'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte Saliha Şahin hakkında merak edilenler...

Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında? Türkiye-ABD voleybol maçı dün oynandı. Filenin Sultanları bu karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kısasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmaya, performansıyla damga vuran isim Saliha Şahin oldu. Milli oyuncu için sosyal medyada birçok tebrik mesajları paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından Saliha Şahin'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Saliha Şahin 5 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Eczacıbaşı Dynavit ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımında Smaçör pozisyonunda oynayan Saliha Şahin, aynı zamanda yine kendisi ile aynı takımda forma giyen Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Elif Şahin'in de ablasıdır.

Karayolları altyapısından yetişmiş olan Şahin, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit takımına transfer oldu. Eczacıbaşı Dynavit ile ilk başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupasını kazanarak elde etmiştir.

Aynı zamanda 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi olarak bireysel kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştır.

Altyapı Milli Takımlarında da forma giyen Saliha Şahin, U20'de Dünya dördüncülüğü, U23'te ise Dünya Şampiyonluğu yaşamıştır.

SALİHA ŞAHİN SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmada Saliha Şahin'in üstün oyunu dikkat çekti.

Voleybolseverler, mücadeleyi 17 sayıyla tamamlayan Saliha Şahin için Twitter'da yüzlerce paylaşım yaptı.

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