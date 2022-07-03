Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Türkiye-ABD voleybol maçındaki performansıyla gündeme oturdu

Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında? Türkiye-ABD voleybol maçı dün oynandı. Filenin Sultanları bu karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kısasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmaya, performansıyla damga vuran isim Saliha Şahin oldu. Milli oyuncu için sosyal medyada birçok tebrik mesajları paylaşıldı. Bu gelişmelerin ardından Saliha Şahin'in hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Saliha Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte ayrıntılar...

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Saliha Şahin 5 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Eczacıbaşı Dynavit ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımında Smaçör pozisyonunda oynayan Saliha Şahin, aynı zamanda yine kendisi ile aynı takımda forma giyen Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Elif Şahin'in de ablasıdır.