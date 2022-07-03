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SON DAKİKA: Milli futbolcu Zeki Çelik Roma'da

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Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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SON DAKİKA: Milli futbolcu Zeki Çelik Roma’da

SON DAKİKA HABERLERİ: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın transfer etmek istediği milli futbolcu Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için İtalya'ya geldi.

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