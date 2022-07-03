661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Favori isimlerin bir bir altın kemere veda ettiği ve dolayısıyla gergin anların yaşandığı müsabakalar sonrası çeyrek finale yükselen isimler de netleşti. Peki, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?