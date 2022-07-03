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Haberler Spor Haberleri 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ikinci tur müsabakasında büyük bir sürpriz yaşandı. Bugüne dek 2011, 2012, 2019 ve 2021 yıllarında toplamda 4 kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil’e altın puanlamada yenilerek elendi ve altın kemerin ebedi sahibi olma şansını kaybetti. Peki, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Favori isimlerin bir bir altın kemere veda ettiği ve dolayısıyla gergin anların yaşandığı müsabakalar sonrası çeyrek finale yükselen isimler de netleşti. Peki, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kim kazandı? 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman bitecek?

2022 BAŞPEHLİVAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış töreni 18:30'da başlayacak.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başladı. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ÖDÜL NE KADAR?

2022 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 75 bin TL, ikinciye 48 bin TL, üçüncüye de 25 bin TL verilecek.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Bugün gerçekleştirilen güreşlerin ardından çeyrek finale çıkan başpehlivanlar şu şekilde:

"Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban."

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın çeyrek final, yarı final ve sonrasında yapılacak final mücadelesinin ardından sona erecek.

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