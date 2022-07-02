Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’nın rövanşı için dünya yıldızı! Isco için resmi teklif...

FENERBAHÇE ISCO'NUN PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco'nun peşine düştü.

İspanyol basınından diario'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.