02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı'nın rövanşı için dünya yıldızı! Isco için resmi teklif...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı'nın rövanşı için dünya yıldızı! Isco için resmi teklif...

SPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
ABONE OL
Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Abdülkerim Bardakcı’nın rövanşı için dünya yıldızı! Isco için resmi teklif...

Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe rövanşı Real Madrid'in yıldız ismi Isco ile almayı hedefliyor. Sarı kırmızılıların da ilgilendiği oyuncunun peşine düşen Fenerbahçe'nin Isco'ya teklif yaptığı iddia edildi. Diğer yandan Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle'ın yıldız orta sahayı takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a gündem yaratacak bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Abdülkerim Bardakcı'yı sarı-kırmızılılara kaptıran Kanarya, rövanşı dünya yıldızı bir isimle almayı planlıyor.

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın peşindeki yıldıza kanca attı.

FENERBAHÇE ISCO'NUN PEŞİNDE

Sarı-lacivertliler, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Isco'nun peşine düştü.

İspanyol basınından diario'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan İspanyol orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPILDI!

Transferi noktalamak isteyen Kanarya'nın, Isco'ya teklifini yaptığı iddia edildi. Yeniden kendini kanıtlamak isteyen İspanyol yıldızın kararını mümkün olan en kısa zamanda vermek istediği kaydedildi.

TALİBİ ÇOK!

Söz konusu haberde Isco'nun birçok takımın radarında bulunduğu ifade edildi. Betis, Sevilla, Roma ve Newcastle'ın yıldız orta sahanın peşinde olduğu öne sürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA