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Sacha Boey kendisine takım arıyor

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Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Sacha Boey kendisine takım arıyor

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sacha Boey kendisine takım arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki Fransız sağ bekten en az 2.5 milyon euroluk bonservis bekliyor.

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