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Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Cenk Tosun ile sözleşme imzalandı

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Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Cenk Tosun ile sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar hücum yönünden geniş ve rotasyonlu kadro oluşturmak isterken, eski futbolcusu Cenk Tosun ile anlaştığını duyurdu.

Beşiktaş'ta gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş, Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferlerinin ardından eski yıldızı Cenk Tosun'u da kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Batshuayi'yi takımda tutmama kararı alan, sözleşmeleri sona eren Güven Yalçın ve Larin'le de yolları ayıran Beyazlılar, eski golcüsü Cenk Tosun'u yuvaya döndürdü.

Beşiktaş; milli golcünün transferini, ''Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa'' notuyla duyurdu.

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