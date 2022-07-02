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Beşiktaş ile Teixeira sözleşmeyi fesh ediyor

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Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Beşiktaş ile Teixeira sözleşmeyi fesh ediyor

Son dakika Beşiktaş haberleri...Beşiktaş, bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile sözleşmeyi fesh etme konusunda anlaştı.

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