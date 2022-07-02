02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi

Başpehlivanlar Kırkpınar'ı değerlendirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
ABONE OL
Başpehlivanlar Kırkpınar’ı değerlendirdi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. Orhan Okulu "Tempomuzu biraz daha artırdık, hiçbir sakatlığım yok. Hedefim burada altın kemeri kuşanmak olacak" dedi. Recep Kara ise "Temennimiz inşallah sakatlık, kaza bela olmadan kürsü yapmak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA