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Fenerbahçe'de golcü transferi! Belotti için tüm şartlar zorlanıyor

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Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Fenerbahçe’de golcü transferi! Belotti için tüm şartlar zorlanıyor

Bruma, Lincoln ve Emre Mor transferleri ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-Lacivertli ekibin, Serie A ekibi Torino'dan ayrılan Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

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