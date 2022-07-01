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Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Trezeguet mi?

SPOR
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Trabzonspor’dan transfer açıklaması! Trezeguet mi?

Son şampiyon Trabzonspor, transferlerini peş peşe açıklamaya devam ediyor. Bordo mavililerin resmi hesabından yapılan paylaşım sonrası Trezeguet ile anlaşıldığı iddia edildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesini artırmaya devam ediyor. Transfer dönemine de hızlı giren Bordo mavililerin Trezeguet ile anlaştığı belirtildi.

Sabah muhabiri Yunus Emre Sel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trezeguet Trabzonspor'da. Oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalanacak." ifadelerine yer verdi.

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından emojilere yer verilen bir paylaşım yapıldı. Bordo mavili taraftarlar transfer haberini beklerken Yunus Emre Sel'den gelen Trezeguet haberi dikkat çekti.

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