Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Trezeguet mi?
Son şampiyon Trabzonspor, transferlerini peş peşe açıklamaya devam ediyor. Bordo mavililerin resmi hesabından yapılan paylaşım sonrası Trezeguet ile anlaşıldığı iddia edildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesini artırmaya devam ediyor. Transfer dönemine de hızlı giren Bordo mavililerin Trezeguet ile anlaştığı belirtildi.
Sabah muhabiri Yunus Emre Sel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trezeguet Trabzonspor'da. Oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalanacak." ifadelerine yer verdi.
TRABZONSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından emojilere yer verilen bir paylaşım yapıldı. Bordo mavili taraftarlar transfer haberini beklerken Yunus Emre Sel'den gelen Trezeguet haberi dikkat çekti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zammı son dakika: 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Net-brüt asgari ücret...
- Benzin ve LPG'ye indirim son dakika: 1 Temmuz akaryakıt fiyatları ne kadar? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı ayın kaçında yapılacak? Sınav online mı olacak?
- Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...
- Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri...
- Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
- Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya kim, ne söyledi? "Bir anneye yakışmayan şeyler"
- Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...
- Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?