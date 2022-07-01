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Galatasaray'da Christian Luyindama'nın geleceği belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Galatasaray’da Christian Luyindama’nın geleceği belli oldu

Galatasaray'ın devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiraladığı Christian Luyindama'nın geleceği belli oldu. Suud ekibi yaptığı paylaşımda Luyindama'nın satın alma hakkını kullanmayacağını açıklarken, Luyindama'Ya veda etti.

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