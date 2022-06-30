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Zeki Çelik Roma yolunda! Jose Mourinho bizzat istedi

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Zeki Çelik Roma yolunda! Jose Mourinho bizzat istedi

Serie A ekiplerinden AS Roma'nın kariyerini Fransa'da sürdüren başarılı milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattığı iddia edildi. Milli oyuncunun Jose Mourinho'nun yeni oyuncusu olması bekleniyor.

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