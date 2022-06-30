Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif var

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.



Edinilen bilgiye göre Zajc'a 6 milyon, Pelkas'a 4, Tisserand'a ise 3 euroluk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti.