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Son dakika: Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Cezayir'de altın kazandı

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Cezayir’de altın kazandı

Son dakika haberleri... Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanyol rakibi Beatriz Corrales Ocana'yı 2-0 yenerek tek kadınlarda altın madalya kazandı.

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