Yunus Akgün için 6 milyon euroyu gözden çıkardılar!

Lille Kulübü, Galatasaray'ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi... Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı iki yıl önce kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi. Lille'in, Adana Demirspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e talip olduğu ortaya çıktı.