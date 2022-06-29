Yunus Akgün için 6 milyon euroyu gözden çıkardılar!
İki yıl önce Galatasaray'dan Mustafa Kapı’yı alan Fransız ekibi bir diğer genç oyuncunun peşinde. Kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi iki milli futbolcumuzu bulunduran Lille’in, Adana Demirspor’da sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün’e talip olduğu ortaya çıktı.
Lille Kulübü, Galatasaray'ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi... Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı iki yıl önce kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi. Lille'in, Adana Demirspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e talip olduğu ortaya çıktı.
9 GOL, 17 ASiSTLE PARLADI
Bilindiği gibi 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak tam 26 gollü katkı sağlamıştı. Lille Kulübü'nün uzun süredir Yunus Akgün'ü takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği ifade edildi.
Lille'in, Yunus için 6 milyon Euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardığı öğrenilse de Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi beklenmiyor. Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Kerem ile Yunus'un kilit rol oynayacağını dile getirip iki futbolcudan üst düzey katkı alacağına inandığını söylemişti.
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