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Galatasaray El Shaarawy'nin peşinde! Pazarlıklar başladı

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Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Galatasaray El Shaarawy’nin peşinde! Pazarlıklar başladı

Galatasaray, Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren sol kanat oyuncusu ile ilgileniyor. İki kulüp arasında 29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı.

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