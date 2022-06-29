Beşiktaş’ın yeni transferi Wout Weghorst İstanbul’a geliyor

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYORDU

Gerek Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Valerien İsmael'in büyük çabaları, gerekse Weghorst'un Avrupa'dan beklediği diğer teklifleri alamaması sonucu tecrübeli futbolcu siyah beyazlılara "Tamam" dedi. Burnley Kulübü de uzun uğraşların ardından kiralama seçeneğiyle ikna edildi. Henüz yarım sezon önce çok yüksek bir bedel ödeyerek kadrosuna dahil ettiği yıldız oyuncu ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz ekibi başta kiralama bedeli istese de sonunda ikna edildi. Beşiktaş, Weghorst için kiralama bedeli ödemeyecek.